Совбез ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
В тексте резолюции предложено как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии.
Резолюция также призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами. Переговоры, которые пройдут при посредничестве России и Турции должны начаться в январе в Астане.
Однако, несмотря на объявленное перемирие, из Сирии поступают сообщения о перестрелках и авиаударах. Представители ряда повстанческих группировок уже заявили, что будут считать соглашение о прекращении огня аннулированным, если авиаудары и другие военные действия будут продолжаться.
Какие группировки стоят за этим заявлением, пока неизвестно.
Соглашение о прекращении огня, с одной стороны, распространяется на всю территорию Сирии, но с другой - не затрагивает некоторые группировки, в том числе джихадистскую группировку "Исламское государство", а также "Джабхат Фатех аш-Шам" и курдское ополчение.
Среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, имеющих право вето, Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, а США, Франция и Великобритания настаивают на том, что он должен уйти в отставку в рамках урегулирования сирийского кризиса.
Россия и Турция также поддерживают силы, которые противостоят друг другу в Сирии.