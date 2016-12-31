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Совбез ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии

Совбез ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии

Киев • УНН

 • 6910 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

В тексте резолюции предложено как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии.

Резолюция также призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами. Переговоры, которые пройдут при посредничестве России и Турции должны начаться в январе в Астане.

Однако, несмотря на объявленное перемирие, из Сирии поступают сообщения о перестрелках и авиаударах. Представители ряда повстанческих группировок уже заявили, что будут считать соглашение о прекращении огня аннулированным, если авиаудары и другие военные действия будут продолжаться.

Какие группировки стоят за этим заявлением, пока неизвестно.

Соглашение о прекращении огня, с одной стороны, распространяется на всю территорию Сирии, но с другой - не затрагивает некоторые группировки, в том числе джихадистскую группировку "Исламское государство", а также "Джабхат Фатех аш-Шам" и курдское ополчение.

Среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, имеющих право вето, Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, а США, Франция и Великобритания настаивают на том, что он должен уйти в отставку в рамках урегулирования сирийского кризиса.

Россия и Турция также поддерживают силы, которые противостоят друг другу в Сирии.

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