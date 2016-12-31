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Радбез ООН одноголосно схвалив резолюцію на підтримку припинення вогню в Сирії

Радбез ООН одноголосно схвалив резолюцію на підтримку припинення вогню в Сирії

Київ • УНН

 • 6911 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Рада Безпеки ООН одноголосно ухвалила в суботу запропоновану Росією і Туреччиною резолюцію в підтримку припинення вогню в Сирії, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

У тексті резолюції запропонуовано якомога швидше організувати доставку гуманітарної допомоги по всій території Сирії.

Резолюція також закликає до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів між урядом і повстанцями. Переговори, які пройдуть за посередництва Росії й Туреччини, повинні початися в січні в Астані.

Однак, незважаючи на оголошене перемир'я, із Сирії надходять повідомлення про перестрілки й авіаудари. Представники низки повстанських угруповань уже заявили, що будуть вважати угоду про припинення вогню анульованою, якщо авіаудари й інші військові дії триватимуть.

Які саме угруповання стоять за цією заявою, наразі невідомо.

Угода про припинення вогню, з одного боку, поширюється на всю територію Сирії, але з іншого - не зачіпає деякі угруповання, у тому числі джихадистське угруповання "Ісламська держава", а також "Джабхат Фатех аш-Шам" і курдські ополчення.

Серед постійних членів Ради Безпеки ООН, які мають право вето, Росія підтримує президента Сирії Башара Асада, а США, Франція і Британія наполягають на тому, що він повинен піти у відставку в рамках будь-якого врегулювання сирійської кризи.

Росія й Туреччина також підтримують сили, які протистоять однин одному в Сирії.

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