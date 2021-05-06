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Совет ЕС по безопасности сегодня обсудит агрессивное поведение России у границ Украины и в Черном море

Совет ЕС по безопасности сегодня обсудит агрессивное поведение России у границ Украины и в Черном море

Киев  •  УНН

 • 16304 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня министры обороны Европейского союза на заседании Совета по безопастности обсудят агрессивное поведение России, в том числе с учетом ее недавнего военного наращивания вблизи границ с Украиной и ограничения передвижений в Черном море. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который также принимает участие во встрече, передает УНН.

Цитата

“Мы также обсудим модель агрессивного поведения России. Десятки тысяч российских военнослужащих остаются в Украине и вокруг нее — больше, чем до недавнего обострения напряженности. Россия также вводит ограничения в Черном море, в том числе в Керченском проливе”, — приводит слова Генсека официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

We’ll also discuss #Russia’s pattern of aggressive behaviour. Tens of thousands of Russian troops remain in & around #Ukraine — more than before the recent increase in tensions. is also imposing restrictions in the #BlackSea, incl. the Kerch Strait — SG @jensstoltenberg #FAC pic.twitter.com/NkSQCv667a

— Oana Lungescu (@NATOpress) May 6, 2021

Детали

По словам Генсека НАТО, он также проинформирует участников о ситуации в Афганистане.

Согласно повестке дня, сама ситуация в Украине на встрече министров также будет обсуждаться. Помимо этого, министры обороны ЕС будут проинформированы Высоким представителем Жозепом Боррелем о текущей ситуации в Сахеле, Мозамбике и операции IRINI в Ливии.

Напомним

Ранее Совет сообщил, что Евросоюз пригласил США, Канаду и Норвегию присоединиться к военной программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO), направленной на расширение оперативных возможностей по развертыванию сил.

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