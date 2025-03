Совет ЕС по безопасности сегодня обсудит агрессивное поведение России у границ Украины и в Черном море

Цитата

“Мы также обсудим модель агрессивного поведения России. Десятки тысяч российских военнослужащих остаются в Украине и вокруг нее — больше, чем до недавнего обострения напряженности. Россия также вводит ограничения в Черном море, в том числе в Керченском проливе”, — приводит слова Генсека официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

We’ll also discuss #Russia’s pattern of aggressive behaviour. Tens of thousands of Russian troops remain in & around #Ukraine — more than before the recent increase in tensions. is also imposing restrictions in the #BlackSea, incl. the Kerch Strait — SG @jensstoltenberg #FAC pic.twitter.com/NkSQCv667a

— Oana Lungescu (@NATOpress) May 6, 2021

По словам Генсека НАТО, он также проинформирует участников о ситуации в Афганистане.

Согласно повестке дня, сама ситуация в Украине на встрече министров также будет обсуждаться. Помимо этого, министры обороны ЕС будут проинформированы Высоким представителем Жозепом Боррелем о текущей ситуации в Сахеле, Мозамбике и операции IRINI в Ливии.

Ранее Совет сообщил, что Евросоюз пригласил США, Канаду и Норвегию присоединиться к военной программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO), направленной на расширение оперативных возможностей по развертыванию сил.