Совет ЕС по безопасности сегодня обсудит агрессивное поведение России у границ Украины и в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня министры обороны Европейского союза на заседании Совета по безопастности обсудят агрессивное поведение России, в том числе с учетом ее недавнего военного наращивания вблизи границ с Украиной и ограничения передвижений в Черном море. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который также принимает участие во встрече, передает УНН.
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“Мы также обсудим модель агрессивного поведения России. Десятки тысяч российских военнослужащих остаются в Украине и вокруг нее — больше, чем до недавнего обострения напряженности. Россия также вводит ограничения в Черном море, в том числе в Керченском проливе”, — приводит слова Генсека официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
We’ll also discuss #Russia’s pattern of aggressive behaviour. Tens of thousands of Russian troops remain in & around #Ukraine — more than before the recent increase in tensions. is also imposing restrictions in the #BlackSea, incl. the Kerch Strait — SG @jensstoltenberg #FAC pic.twitter.com/NkSQCv667a— Oana Lungescu (@NATOpress) May 6, 2021
Детали
По словам Генсека НАТО, он также проинформирует участников о ситуации в Афганистане.
Согласно повестке дня, сама ситуация в Украине на встрече министров также будет обсуждаться. Помимо этого, министры обороны ЕС будут проинформированы Высоким представителем Жозепом Боррелем о текущей ситуации в Сахеле, Мозамбике и операции IRINI в Ливии.
Напомним
Ранее Совет сообщил, что Евросоюз пригласил США, Канаду и Норвегию присоединиться к военной программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO), направленной на расширение оперативных возможностей по развертыванию сил.