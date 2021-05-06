Рада ЄС з безпеки сьогодні обговорить агресивну поведінку Росії біля кордонів України і в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні міністри оборони Європейського союзу на засіданні Ради з безпеки обговорять агресивну поведінку Росії, в тому числі з урахуванням її недавнього військового нарощування поблизу кордонів з Україною і обмеження пересувань в Чорному морі. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який також бере участь у зустрічі, передає УНН.
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"Ми також обговоримо модель агресивної поведінки Росії. Десятки тисяч російських військовослужбовців залишаються в Україні і навколо неї - більше, ніж до нещодавнього загострення напруженості. Росія також вводить обмеження в Чорному морі, в тому числі в Керченській протоці", - наводить слова Генсека офіційний представник НАТО Оана Лунгеску.
We'll also discuss #Russia 's pattern of aggressive behaviour. Tens of thousands of Russian troops remain in & around #Ukraine - more than before the recent increase in tensions. is also imposing restrictions in the #BlackSea , incl. the Kerch Strait - SG @jensstoltenberg #FAC pic.twitter.com/NkSQCv667a- Oana Lungescu (@NATOpress) May 6, 2021
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За словами Генсека НАТО, він також проінформує учасників про ситуацію в Афганістані.
Згідно з порядком денним, сама ситуація в Україні на зустрічі міністрів також буде обговорюватися. Крім цього, міністри оборони ЄС будуть проінформовані Високим представником Жозепом Боррелем про поточну ситуацію в Сахелі, Мозамбіку і операції IRINI в Лівії.
Нагадаємо
Раніше Рада повідомила, що Євросоюз запросив США, Канаду і Норвегію приєднатися до військової програми Постійного структурованого співробітництва в сфері безпеки і оборони (PESCO), спрямованої на розширення оперативних можливостей з розгортання сил.