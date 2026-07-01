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Рада поддержала учреждение в Украине новой государственной награды - «Орден Европы»

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Верховная Рада поддержала законопроект об учреждении «Ордена Европы». Награду будут вручать за заслуги в поддержке курса Украины на членство в ЕС.

Рада поддержала учреждение в Украине новой государственной награды - «Орден Европы»

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий учреждение в Украине новой государственной награды — «Орден Европы», которой будут отмечаться лица за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Законопроект №15359 «О внесении изменения в статью 7 Закона Украины «О государственных наградах Украины», поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским, поддержали 274 народных депутата.

Также нардепы 266 голосами «За» сократили вдвое сроки подготовки документа ко второму чтению.

Согласно законопроекту, предлагается учредить в Украине новую государственную награду — «Орден Европы».

Наградой будут отмечаться лица за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами.

Напомним

В День Конституции Украины 28 июня в Верховную Раду от Президента Украины поступил законопроект об учреждении новой государственной награды — «Ордена Европы».

Павел Башинский

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