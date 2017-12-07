Рада приняла в первом чтении законопроект о дипломатической службе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О дипломатической службе", поданный Президентом как неотложный, передает УНН.
Законопроектом предлагается установить новые правовые и организационные основы функционирования дипломатической службы как государственной службы особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой ее национальных интересов в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.
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Законопроект построен на концептуальных основах о необходимости законодательного закрепления особенностей деятельности органов дипломатической службы, поступления на дипломатическую службу, определения порядка ее прохождения и прекращения, решения вопроса о категоризации дипломатических должностей с учетом требований и стандартов государственной службы, установления контрактной формы прохождения дипломатической службы, определения ротации как планового замещения должностей дипломатической службы в органах дипломатической службы должностными лицами дипломатической службы, что является одной из особенностей дипломатической службы, а также урегулирования вопросов, связанных с долгосрочной командировкой работников дипломатической службы.
В законопроекте предлагается также урегулировать вопрос определения специфики оплаты труда, социального и медицинского обеспечения работников дипломатической службы.
Новеллами в законопроекте есть положения, касающиеся подходов к профессиональному обучению должностных лиц дипломатической службы в отраслевом заведении последипломного образования, урегулирования вопроса пребывания должностных лиц дипломатической службы в распоряжении Министерства иностранных дел Украины перед направлением в долгосрочную командировку для профессиональной подготовки и после завершения такой командировки.
Положения законопроекта регулируют ряд вопросов, связанных с прохождением дипломатической службы работниками других государственных органов в органах дипломатической службы.
Напомним, Президент внес в Раду как неотложный законопроект о дипломатической службе.