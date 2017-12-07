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Рада ухвалила у першому читанні законопроект про дипломатичну службу

Рада ухвалила у першому читанні законопроект про дипломатичну службу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна рада України прийняла в першому читанні законопроект "Про дипломатичну службу", поданий Президентом як невідкладний, передає УНН.

Законопроектом пропонується встановити нові правові та організаційні засади функціонування дипломатичної служби як державної служби особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності посадових осіб дипломатичної служби, пов’язаній із реалізацією зовнішньої політики України, захистом її національних інтересів у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.

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Законопроект побудований на концептуальних засадах щодо необхідності законодавчого закріплення особливостей діяльності органів дипломатичної служби, вступу на дипломатичну службу, визначення порядку її проходження та припинення, вирішення питання щодо категоризації дипломатичних посад з урахуванням вимог та стандартів державної служби, встановлення контрактної форми проходження дипломатичної служби, визначення ротації як планового заміщення посад дипломатичної служби в органах дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби, що є однією із особливостей дипломатичної служби, а також врегулювання питань, пов’язаних із довготерміновим відрядженням працівників дипломатичної служби.

У законопроекті пропонується також унормувати питання визначення специфіки оплати праці, соціального та медичного забезпечення працівників дипломатичної служби.

Новелами у законопроекті є положення, що стосуються підходів до професійного навчання посадових осіб дипломатичної служби у галузевому закладі післядипломної освіти, врегулювання питання перебування посадових осіб дипломатичної служби у розпорядженні Міністерства закордонних справ України перед направленням у довготермінове відрядження для професійної підготовки та після завершення такого відрядження.

Положення законопроекту регулюють низку питань, пов’язаних із проходженням дипломатичної служби працівниками інших державних органів в органах дипломатичної служби.

Нагадаємо, Президент вніс до Ради як невідкладний законопроект про дипломатичну службу.

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