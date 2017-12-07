Рада сегодня рассмотрит вопрос отстранения Соболева с головы антикоррупционного комитета
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отстранении от председателя комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева. Соответствующий проект постановления поддержали 241 народный депутат, передает корреспондент УНН.
Накануне, комитет который возглавил Соболев поддержал решение о его отзыве. Голосование за отстранение Егора Соболева предварительно запланировано на 14 часов.
Напомним, члены комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признали работу председателя комитета Егора Соболева (фракция "Самопомощь") неудовлетворительной. За соответствующее решение проголосовали большинство от присутствующих на заседании в среду членов комитета.
Кроме того, решено инициировать перед Верховной Радой процедуру отзыва Соболева с должности председателя комитета.