Рада сьогодні розгляне питання відсторонення Соболєва з голови антикорупційного комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада включила до порядку денного про відкликання від голови комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Єгора Соболєва. Відповідний проект постанови підтримав 241 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Напередодні, комітет який очолив Соболєв підтримав рішення про його відкликання. Голосування за відкликання Єгора Соболєва попередньо заплановано на 14 годину.
Нагадаємо, члени комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції визнали роботу голови комітету Єгора Соболєва (фракція "Самопоміч") незадовільною. За відповідне рішення проголосувало більшість від присутніх на засіданні в середу членів комітету.
Крім того, вирішено ініціювати перед Верховною Радою процедуру відкликання Соболєва з посади голови комітету.