Рада рассмотрит изменения в Бюджет-2017 по направлению 7,5 млрд грн на субсидии

Законопроект среди прочего предусматривает перераспределение расходов бюджета и дополнительное направление 7,5 млрд гривен на субсидии.

Кроме этого, в частности предполагается направления 1,1 млрд гривен на социально-экономическое развитие регионов.

Как сообщал УНН, проект Государственного бюджета на 2018 год вернулся в Кабинет министров Украины на доработку.