Рада рассмотрит изменения в Бюджет-2017 по направлению 7,5 млрд грн на субсидии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня изменения в Бюджет-2017, который предусматривает дополнительные расходы в размере 7,5 млрд гривен на субсидии. За соответствующее решение проголосовали 246 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроект среди прочего предусматривает перераспределение расходов бюджета и дополнительное направление 7,5 млрд гривен на субсидии.
Кроме этого, в частности предполагается направления 1,1 млрд гривен на социально-экономическое развитие регионов.
Как сообщал УНН, проект Государственного бюджета на 2018 год вернулся в Кабинет министров Украины на доработку.