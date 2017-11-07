Рада розгляне зміни до Бюджету-2017 щодо спрямування 7,5 млрд грн на субсидії

Законопроект серед іншого передбачає перерозподіл видатків бюджету та додаткове спрямування 7,5 мільярдів гривень на субсидії.

Крім цього, зокрема передбачається спрямування 1,1 мільярдів гривень на соціально-економічний розвиток регіонів.

Як повідомляв УНН, проект Державного бюджету на 2018 рік повернувся до Кабінету міністрів України на доопрацювання.