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Рада розгляне зміни до Бюджету-2017 щодо спрямування 7,5 млрд грн на субсидії

Київ • УНН

 • 9255 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Верховна Рада включила до порядку денного зміни до Бюджету-2017, який передбачає додаткові видатки у розмірі 7,5 мільярдів гривень на субсидії. За відповідне рішення проголосували 246 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законопроект серед іншого передбачає перерозподіл видатків бюджету та додаткове спрямування 7,5 мільярдів гривень на субсидії.

Крім цього, зокрема передбачається спрямування 1,1 мільярдів гривень на соціально-економічний розвиток регіонів.

Як повідомляв УНН, проект Державного бюджету на 2018 рік повернувся до Кабінету міністрів України на доопрацювання.

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