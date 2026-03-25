Рада подтвердила, что может работать в условиях сложных вызовов - нардеп Арахамия
Киев • УНН
Давид Арахамия подтвердил способность парламента принимать решения во время трудностей. Он также поблагодарил каждого народного депутата за работу.
Верховная Рада Украины подтвердила, что может действовать в сложных условиях. Так считает народный депутат, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает УНН.
Этот парламент не раз демонстрировал готовность принимать самые сложные решения в самые трудные времена. Есть определенные трудности, работа над ними будет продолжаться, но интересы государства всегда были и остаются на первом месте
Он также поблагодарил каждого народного депутата за работу. По его словам, "решения принимаются, готовятся больше форматов совместной работы".
Верховная Рада Украины в среду, 25 марта, начала пленарное заседание, несмотря на информацию в СМИ и соцсетях о том, что пленарное заседание может не состояться из-за нюансов безопасности или отсутствия кворума.
