Рада підтвердила, що може працювати в умовах складних викликів - нардеп Арахамія

Верховна Рада України підтвердила, що може діяти в складних умовах. Так вважає народний депутат, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, передає УНН.

Цей парламент не раз демонстрував готовність ухвалювати найскладніші рішення в найважчі часи. Є певні труднощі, робота над ними буде продовжуватися, але інтереси держави завжди були і залишаються на першому місці - заявив Арахамія.

Він також подякував кожному народному депутату за роботу. За його словами, "рішення ухвалюються, готуються більше форматів спільної роботи".

Верховна Рада України у середу, 25 березня, розпочала пленарне засідання, незважаючи на інформацію у ЗМІ та соцмережах про те, що пленарне засідання може не відбутися через нюанси безпеки чи відсутність кворуму.

