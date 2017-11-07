Рада не смогла включить в повестку дня проект об увольнении Авакова

Как отмечается в пояснительной записке, А.Авакова следует уволить, поскольку "показатели уровня преступности по наиболее распространенным преступлениям выросли до 30%, а уровень раскрытия упал до 10% по сравнению с показателями за прошлые годы. В Украине раскрывается лишь одно преступление из десяти".

Зато в профильном комитете ВР подчеркнули, что парламент может только отправить в отставку, а не уволить министра, но предложили Раде определиться голосованием.

Напомним, ВР поддержала за основу законопроект об Избирательном кодексе с открытыми списками на выборах.