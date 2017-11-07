Рада не смогла включить в повестку дня проект об увольнении Авакова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада не смогла включить в повестку дня проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. За соответствующее решение проголосовал лишь 31 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в пояснительной записке, А.Авакова следует уволить, поскольку "показатели уровня преступности по наиболее распространенным преступлениям выросли до 30%, а уровень раскрытия упал до 10% по сравнению с показателями за прошлые годы. В Украине раскрывается лишь одно преступление из десяти".
Зато в профильном комитете ВР подчеркнули, что парламент может только отправить в отставку, а не уволить министра, но предложили Раде определиться голосованием.
Напомним, ВР поддержала за основу законопроект об Избирательном кодексе с открытыми списками на выборах.