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Рада не змогла включити у порядок денний проект щодо звільнення Авакова

Рада не змогла включити у порядок денний проект щодо звільнення Авакова

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Верховна Рада не змогла включити до порядку денного проект постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. За відповідне рішення проголосував лише 31 депутат за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.

Як зазначається у пояснювальній записці, А.Авакова слід звільнити, оскільки "показники рівня злочинності по найбільш поширених злочинах зросли до 30%, а рівень розкриття впав до 10% порівняно з показниками за минулі роки. В Україні розкривається лише один злочин із десяти".

Натомість у профільного комітеті ВР наголосили, що парламент може лише відправити у відставку, а не звільнити міністра, але запропонували Раді визначитися голосуванням.

Нагадаємо, ВР підтримала за основу законопроект про Виборчий кодекс з відкритими списками на виборах.

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