Рада не змогла включити у порядок денний проект щодо звільнення Авакова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Верховна Рада не змогла включити до порядку денного проект постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. За відповідне рішення проголосував лише 31 депутат за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, А.Авакова слід звільнити, оскільки "показники рівня злочинності по найбільш поширених злочинах зросли до 30%, а рівень розкриття впав до 10% порівняно з показниками за минулі роки. В Україні розкривається лише один злочин із десяти".
Натомість у профільного комітеті ВР наголосили, що парламент може лише відправити у відставку, а не звільнити міністра, але запропонували Раді визначитися голосуванням.
Нагадаємо, ВР підтримала за основу законопроект про Виборчий кодекс з відкритими списками на виборах.