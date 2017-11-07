Рада не змогла включити у порядок денний проект щодо звільнення Авакова

Як зазначається у пояснювальній записці, А.Авакова слід звільнити, оскільки "показники рівня злочинності по найбільш поширених злочинах зросли до 30%, а рівень розкриття впав до 10% порівняно з показниками за минулі роки. В Україні розкривається лише один злочин із десяти".

Натомість у профільного комітеті ВР наголосили, що парламент може лише відправити у відставку, а не звільнити міністра, але запропонували Раді визначитися голосуванням.

Нагадаємо, ВР підтримала за основу законопроект про Виборчий кодекс з відкритими списками на виборах.