Работодатели Польши и Украины договорились объединить усилия для разблокирования границы

Польский Союз предпринимателей и работодателей Польши (ZPP) и Федерация работодателей Украины (ФРУ) создали диалоговую площадку для достижения компромисса по прекращению блокады польско-украинской границы, а также обратились к правительствам двух стран и Еврокомиссии. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Федерацию работодателей Украины.

Транспортный кризис на украинско-польской границе - потери несет весь европейский бизнес. Польские и украинские работодатели создают диалоговую площадку для достижения компромисса. Союз предпринимателей и работодателей (ZPP) и Федерация работодателей Украины обратились с этой инициативой к правительствам двух стран и Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен - говорится в сообщении.

Как указывается, переговорная площадка, направлена на ускорение и оптимизацию диалога, а также выработку взаимосогласованных решений, которые помогут правительствам обеих стран достичь взаимовыгодного компромисса и разблокировать пункты пропуска на польско-украинской границе.

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Как представители объединений работодателей мы больше, чем кто-либо другой, заинтересованы в поиске конструктивного и эффективного компромисса, который бы позволил решить претензии с обеих сторон, как можно быстрее разблокировать границу и существующие логистические маршруты, восстановив нормальный уровень торговли между Польшей и Украиной - говорится в совместном заявлении Союза предпринимателей и работодателей и Федерации работодателей Украины.

Первая закрытая встреча польских и украинских предпринимателей будет проходить в пятницу, 8 декабря. По результатам обсуждения, ZPP и ФРУ планируют вскоре представить разработанный перечень возможных компромиссных решений по разблокированию границы.

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