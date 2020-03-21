Пятикратный победитель Лиги чемпионов вместе с сыном заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сайт ФК "Милан" сообщил о заражении коронавирусом технического директора клуба Паоло Мальдини и его сына, сообщает УНН.
У семикратного чемпиона Италии по футболу в 51-летнем возрасте обнаружили данный вирус. Также инфицирован и его 18-летний сын Дэниел.
Пауло и Дэниэл чувствуют себя хорошо. Оба они уже провели две недели дома в самоизоляции. Отец и сын продолжат находиться на карантине до тех пор, пока медики не сообщат о полном выздоровлении.
Заметим, что 25-летнюю карьеру бывший защитник провел в "Милане", с которым выиграл 26 трофеев - 7 чемпионатов Италии, 5 Суперкубков страны, 5 сезонов Лиги чемпионов, 5 Суперкубков УЕФА, два Межконтинентальных Кубка и Клубный чемпионат мира.