П'ятикратний переможець Ліги чемпіонів разом із сином заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сайт ФК "Мілан" повідомив про зараження коронавірусом технічного директора клубу Паоло Мальдіні та його сина, повідомляє УНН.
У семикратного чемпіона Італії з футболу у 51-річному віці виявили даний вірус. Також інфікований і його 18-річний син Деніел.
Пауло і Деніел відчувають себе добре. Обидва вони вже провели два тижні вдома в самоізоляції. Батько і син продовжать перебувати на карантині до тих пір, поки медики не повідомлять про повне одужання.
Зауважимо, що 25-річну кар'єру колишній захисник провів в "Мілані", з яким виграв 26 трофеїв – 7 чемпіонатів Італії, 5 Суперкубків країни, 5 сезонів Ліги чемпіонів, 5 Суперкубків УЄФА, два Міжконтинентального Кубку і Клубний чемпіонат світу.