Пятеро украинских бойцов были ранены в зоне АТО за прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО ранены пятеро украинских бойцов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб. Пятеро наших защитников получили ранения", - сказал А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, 8 января, вблизи линии разграничения пропала связь с тремя украинскими военнослужащими.