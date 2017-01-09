П’ятеро українських бійців поранено в зоні АТО минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Минулої доби в зоні АТО поранено п’ятеро українських бійців. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. П’ятеро наших захисників отримали поранення”, — сказав О. Мотузяник.
Як повідомляв УНН, 8 січня, поблизу лінії розмежування зник зв’язок з трьома українськими військовослужбовцями.