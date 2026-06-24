Пятерым российским генералам объявлено подозрение за удар по Кривому Рогу в 2023 году

Правоохранительные органы Украины заочно уведомили о подозрении пятерых представителей высшего военного командования российской армии, причастных к ракетному удару по Кривому Рогу в 2023 году, унесшему жизни восьми человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Удар по Кривому Рогу был нанесен в ночь на 13 июня 2023 года, около 03:10. Оккупанты выпустили крылатые ракеты Х-101. Одна из них попала в складские помещения оптовой продовольственной базы, где находились работники.

Вторая попала по территории бывшего транспортного предприятия. В результате ударов погибло 8 человек, еще трое получили ранения.

Кроме того, были повреждены гражданские здания, автомобили и другие объекты инфраструктуры. Общая сумма причиненного ущерба составляет почти 50 млн гривен.

Следствие установило, что планированием и подготовкой обстрела занимались:

генерал армии сергей суровикин - на тот момент главнокомандующий воздушно-космическими силами рф, который согласовал задачу ракетного удара по гражданским объектам;

генерал-лейтенант сергей дронов - заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами рф - определял цели применения ракетного вооружения;

генерал-лейтенант сергей кобылаш - командующий дальней авиацией воздушно-космических сил рф - направил боевое распоряжение на обстрел гражданских объектов;

полковник николай варпахович - командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии рф - направил боевое распоряжение на поражение гражданских целей;

полковник олег скитский - командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка рф - обеспечил нанесение ракетного удара по гражданским объектам.

Всем фигурантам заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним

россия 23 июня нанесла ракетный удар баллистикой по Кривому Рогу, повредив промышленную инфраструктуру.