Пьяный священник спал в авто в Мариуполе возле здания ГУНП Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Автомобиль "Фиат", за рулем которого находился священнослужитель с признаками алкогольного опьянения, был обнаружен в Мариуполе около 4 утра на проспекте Нахимова, возле здания ГУНП полиции Донецкой области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции Мариуполя.
Патрульные остановили автомобиль и увидели, по предварительной информации, пьяного мужчину. В этот момент священнослужитель пересел на пассажирское сиденье и сделал вид, что ждет другого водителя.
"Не мешайте мне отдыхать", - сказал мужчина полиции и прилег на сиденье.
Проходить тест на алкоголь он отказался. На месте работали сотрудники полиции.
Напомним, как сообщал УНН, полицейские во Львовской области задержали пьяного священника за рулем авто.