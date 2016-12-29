Пьяный священник спал в авто в Мариуполе возле ​​здания ГУНП Донецкой области

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12 марта, 19:49 • 87675 просмотра

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12 марта, 14:19 • 114006 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140408 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144669 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Автомобиль "Фиат", за рулем которого находился священнослужитель с признаками алкогольного опьянения, был обнаружен в Мариуполе около 4 утра на проспекте Нахимова, возле здания ГУНП полиции Донецкой области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции Мариуполя.

Патрульные остановили автомобиль и увидели, по предварительной информации, пьяного мужчину. В этот момент священнослужитель пересел на пассажирское сиденье и сделал вид, что ждет другого водителя.

"Не мешайте мне отдыхать", - сказал мужчина полиции и прилег на сиденье.

Проходить тест на алкоголь он отказался. На месте работали сотрудники полиции.

Напомним, как сообщал УНН, полицейские во Львовской области задержали пьяного священника за рулем авто.

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