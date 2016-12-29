П'яний священик спав в авто у Маріуполі біля будівлі ГУНП Донецької області
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Автомобіль "Фіат", за кермом якого перебував священнослужитель з ознаками алкогольного сп'яніння, було виявлено у Маріуполі близько 4-ї ранку на проспекті Нахімова, біля будівлі ГУНП поліції Донецької області. Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції Маріуполя.
Патрульні зупинили автомобіль і побачили, за попередньою інформацією, п'яного чоловіка. У цей момент священнослужитель пересів на пасажирське сидіння і зробив вигляд, що чекає на іншого водія.
"Не заважайте мені відпочивати", - сказав чоловік поліції і приліг на сидіння.
Проходити тест на алкоголь він відмовився. На місці працювали співробітники поліції.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліцейські на Львівщині затримали п’яного священика за кермом авто.