Пьяный мужчина пытался поджечь себя в управлении полиции в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался поджечь себя в здании управления полиции в Киеве, решается вопрос о его аресте. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В 5:40 в помещение Печерского управления полиции зашел мужчина с пластиковой бутылкой в руках и подошел к окошку дежурной части. Гражданин разлил вещество из бутылки на пол и на себя и поджег зажигалкой. Полицейский, который обеспечивал контрольно-пропускной режим, подощел к мужчине и погасил огонь (у мужчины загорелся рукав).
Правоохранители локализовали пожар, вызвали врачей и психиатрическую бригаду. Мужчину осмотрели и сообщили, что оснований для госпитализации нет.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла пластиковую бутылку, зажигалку, куртку, остатки горения с пола.
Злоумышленником оказался 37-летний киевлянин, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому предоставить какие-либо объяснения не может.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о задержании киевлянина.