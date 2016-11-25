П'яний чоловік намагався підпалити себе в управління поліції в Києві

О 05:40 до приміщення Печерського управління поліції зайшов чоловік із пластиковою пляшкою в руках і підійшов до віконця чергової частини. Громадянин розлив речовину з пляшки на підлогу та на себе і підпалив запальничкою. Поліцейський, який забезпечував контрольно-пропускний режим, подійшов до чоловіка і загасив вогонь (у чоловіка загорівся рукав).

Правоохоронці локалізували пожежу, викликали лікарів і психіатричну бригаду. Чоловіка оглянули і повідомили, що підстав для госпіталізації немає.

Слідчо-оперативна група оглянула місце події, вилучила пластикову пляшку, запальничку, куртку, залишки горіння з підлоги.

Зловмисником виявився 37-річний киянин, який був у стані сильного алкогольного сп’яніння, а тому надати будь-які пояснення не може.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо затримання киянина.