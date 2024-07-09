Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели неформальную встречу в Ново-Огареве, сообщает издание Business News Today, передает УНН.

Детали

Владимир Путин поздравил своего собеседника с переизбранием на должность премьер-министра. В свою очередь Нарендра Моди заявил, что российско-индийские переговоры во вторник, 9 июля, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между странами.

Как отметил премьер-министр, в его стране впервые за 60 лет правительство одной правящей коалиции было избрано в третий раз подряд.

"Мой принцип - реформировать, выполнять и преобразовывать. Народ Индии голосовал именно за этот принцип", - подчеркнул он, обещав на третьем премьерском сроке работать втрое больше. "С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между нами",- написал господин Моди в X (бывший Twitter) после встречи с Владимиром Путиным.

Путин во время неформального общения с Нарендрой Моди прокатил своего гостя на электрокаре по территории подмосковной резиденции Ново-Огарево. Лидеры России и Индии также посетили конюшню, где им было устроено представление.

Контекст

8 июля Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом. В аэропорту Моди встретил первый вице-премьер Денис Мантуров. Визит Моди в Россию стал его первой зарубежной поездкой после парламентских выборов, которые завершились в начале июня.

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