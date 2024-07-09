ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Настоящий ответ путина на все миротворческие миссии и предложения: Кулеба о массированной ракетной атаке рф

Настоящий ответ путина на все миротворческие миссии и предложения: Кулеба о массированной ракетной атаке рф

  •  49410 просмотра
В Польше будет формирование "украинского легиона": Зеленский рассказал детали

В Польше будет формирование "украинского легиона": Зеленский рассказал детали

  •  57314 просмотра
Посредниками между Украиной и рф могут быть только серьезные и сильные союзы - Зеленский

Посредниками между Украиной и рф могут быть только серьезные и сильные союзы - Зеленский

  •  52567 просмотра
Завтра состоится заседание Совбеза ООН по Украине

Завтра состоится заседание Совбеза ООН по Украине

  •  52807 просмотра
"Призываем предоставить Украине необходимое оружие и снять ограничения для его использования": депутаты обратились к странам-партнерам

"Призываем предоставить Украине необходимое оружие и снять ограничения для его использования": депутаты обратились к странам-партнерам

  •  46205 просмотра
публикации
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  316220 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  283272 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  285204 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  278335 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  305789 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

  •  159166 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

7 июля 2024, 18:07  •  116963 просмотра
7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля 2024, 03:03  •  120032 просмотра
6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля 2024, 03:19  •  125158 просмотра
Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

5 июля 2024, 17:54  •  117934 просмотра
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
indiyaИндия
narendra-modiНарендра Моди
Эксклюзив
По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин
  •  108750 просмотра

По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин

Эксклюзив
Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
  •  179698 просмотра

Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Эксклюзив
Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля
  •  159452 просмотра

Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля

Эксклюзив
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
  •  158785 просмотра

На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
5 июля 2024, 14:25  •  142470 просмотра

"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
5 июля 2024, 13:30  •  129713 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

Эксклюзив
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
5 июля 2024, 13:28  •  316220 просмотра

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Эксклюзив
Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
5 июля 2024, 12:03  •  105539 просмотра

Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
5 июля 2024, 08:55  •  100683 просмотра

Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

Эксклюзив
Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
5 июля 2024, 08:25  •  86033 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

Популярные

"Призываем предоставить Украине необходимое оружие и снять ограничения для его использования": депутаты обратились к странам-партнерам

"Призываем предоставить Украине необходимое оружие и снять ограничения для его использования": депутаты обратились к странам-партнерам

  •  46205 просмотра
Завтра состоится заседание Совбеза ООН по Украине

Завтра состоится заседание Совбеза ООН по Украине

  •  52807 просмотра
Посредниками между Украиной и рф могут быть только серьезные и сильные союзы - Зеленский

Посредниками между Украиной и рф могут быть только серьезные и сильные союзы - Зеленский

  •  52567 просмотра
В Польше будет формирование "украинского легиона": Зеленский рассказал детали

В Польше будет формирование "украинского легиона": Зеленский рассказал детали

  •  57314 просмотра
Настоящий ответ путина на все миротворческие миссии и предложения: Кулеба о массированной ракетной атаке рф

Настоящий ответ путина на все миротворческие миссии и предложения: Кулеба о массированной ракетной атаке рф

  •  49410 просмотра

Публикации

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  316220 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  283272 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  285204 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  278335 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  305789 просмотра
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...