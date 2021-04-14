"ПСО объективно надо менять": Буславец указала на угрозу наращивания долга перед Энергоатомом

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"ПСО не может долго существовать в текущем виде — оно экономически не сбалансировано и приводит к накоплению долгов и увеличению финансового небаланса, прежде всего, для НАЭК "Энергоатом", - отметила Буславец.

Детали

С ее слов, цена электроэнергии для бытовых потребителей не покрывает даже предусмотренных для "Энергоатома" 15 коп. за кВч и фактически у Гарантированного покупателя в рамках ПСО будет доступна только половина от необходимого объема средств.

"Как следствие, если ПСО не будет изменено, до конца года долг Гарантированного покупателя перед НАЭК "Энергоатом" составит более 5 млрд грн (с учетом несбалансированности ПСО в Бурштынском энергоострове)", - указала экс-руководительница Минэнерго.

Кроме того, с ее слов, из-за низкой цены продажи более половины электроэнергии в рамках ПСО, предприятие объективно не сможет продать оставшиеся объемы электрической энергии по цене, достаточной для выполнения своего финансового плана.

"Как следствие, суммарный финансовый небаланс предприятия к концу года увеличится на сумму от 10 до 15 млрд грн (в зависимости от эффективности коммерческой стратегии и реального отпуска электроэнергии), не считая уже имеющихся долгов в объеме около 21 млрд грн", - пояснила Буславец.

"Поэтому ПСО объективно надо менять. Это может быть, как переход на финансовую модель поддержки, так и продление действующей переходной модели — не принципиально. Но ключевым условием таких изменений должно быть обеспечение безубыточности государственных энергогенерирующих предприятий — как "Энергоатома", так и "Укргидроэнерго", - резюмировала она.

При этом Буславец поддержала идею одинаковых условий с одинаковым допуском к рынку для всей генерации.

"Более того, возглавляя министерство, я приложила максимум усилий, чтобы создать для "Энергоатома" возможность свободно продавать максимально возможный объем энергии на конкурентных сегментах рынка — двусторонних договорах или рынке "на сутки вперед". И если еще год назад предприятие ни одного киловатт-часа не могло продать по двусторонним договорам, то сейчас около 40% всего отпуска электроэнергии успешно реализуется в этом сегменте рынка на электронной торговой бирже", - отметила она.