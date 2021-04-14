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"ПСО об'єктивно треба міняти": Буславець вказала на загрозу нарощування боргу перед Енергоатомом

"ПСО об'єктивно треба міняти": Буславець вказала на загрозу нарощування боргу перед Енергоатомом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. ПСО на ринку електроенергії в поточному вигляді економічно не збалансоване і призводить до накопичення боргів і збільшення фінансового небалансу. Якщо в цей механізм не внести зміни, до кінця року борг Гарантованого покупця перед НАЕК "Енергоатом" становитиме понад 5 млрд грн. Таку думку в інтерв'ю профільному виданню "Енергобізнес" заявила ексвиконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець, передає УНН.

Цитата

"ПСО не може довго існувати в поточному вигляді - воно економічно не збалансоване і призводить до накопичення боргів і збільшення фінансового небалансу, перш за все, для НАЕК "Енергоатом", - зазначила Буславець.

Деталі

З її слів, ціна електроенергії для побутових споживачів не покриває навіть передбачених для "Енергоатому" 15 коп. за кВг і фактично у Гарантованого покупця в рамках ПСО буде доступна тільки половина від необхідного обсягу коштів.

"Як наслідок, якщо ПСО не буде змінена, до кінця року борг Гарантованого покупця перед НАЕК "Енергоатом" становитиме понад 5 млрд грн (з урахуванням незбалансованості ПСО в Бурштинському енергоострові)", - зазначила екскерівниця Міненерго.

Крім того, з її слів, через низьку ціну продажу більше половини електроенергії в рамках ПСО, підприємство об'єктивно не зможе продати решту обсягів електричної енергії за ціною, достатньою для виконання свого фінансового плану.

"Як наслідок, сумарний фінансовий небаланс підприємства до кінця року збільшиться на суму від 10 до 15 млрд грн (в залежності від ефективності комерційної стратегії і реального відпуску електроенергії), не рахуючи вже наявних боргів в обсязі близько 21 млрд грн", - пояснила Буславець.

"Тому ПСО об'єктивно треба міняти. Це може бути, як перехід на фінансову модель підтримки, так і продовження діючої перехідної моделі - не принципово. Але ключовою умовою таких змін має бути забезпечення беззбитковості державних енергогенеруючих підприємств - як "Енергоатому", так і "Укргідроенерго", - резюмувала вона.

При цьому Буславець підтримала ідею однакових умов з однаковим допуском до ринку для всієї генерації.

"Більш того, очолюючи міністерство, я доклала максимум зусиль, щоб створити для "Енергоатому" можливість вільно продавати максимально можливий обсяг енергії на конкурентних сегментах ринку - двосторонніх договорах або ринку "на добу вперед". І якщо ще рік тому підприємство жодної кіловат-години не могло продати за двосторонніми договорами, то зараз близько 40% усього відпуску електроенергії успішно реалізується в цьому сегменті ринку на електронній торговій біржі", - зазначила вона.

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