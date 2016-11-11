Проезд в троллейбусах Житомира может подорожать уже в этом году
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Уже в этом году проезд в коммунальном транспорте Житомира может подорожать. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель Житомирского городского головы Дмитрий Ткачук.
По его словам перспектива удорожания стоимости проезда очень реальна в условиях, когда дорожает все.
Поднять стоимость могут до 3 гривен, сейчас проезд в трамваях и троллейбусах стоит 2 гривны.
Напомним, работы по обустройству контактной сети для запуска нового троллейбусного маршрута начались в Житомире.