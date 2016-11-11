Проїзд у тролейбусах Житомира може здорожчати вже цьогоріч
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вже цьогоріч проїзд у комунальному транспорті Житомира може подорожчати. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук.
За його словами перспектива подорожчання вартості проїзду дуже реальна в умовах, коли дорожчає все.
Підняти вартість можуть до 3 гривень, наразі проїзд у трамваях та тролейбусах коштує 2 гривні.
Нагадаємо, роботи з облаштування контактної мережі для запуску нового тролейбусного маршруту розпочались у Житомирі.