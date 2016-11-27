За выходные в больницу в Днепре доставили пять раненых бойцов
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 27 ноября. УНН. За выходные, 26 и 27 ноября, в Днепропетровскую областную клиническую больницу Мечникова доставили пять раненых военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает УНН-Центр.
"Вчера, 26 ноября, в Днепр военным вертолетом эвакуировали троих раненых солнышек (один - из сектора "Донецк", двое - из Мариуполя), еще больные и раненые. Сегодня, 27 ноября, военным вертолетом из сектора "Мариуполь" эвакуировали двоих солнышек (вчерашний подрыв на фугасе). Состояние одного защитника крайне тяжелое, дыхание поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких", - написала Т.Губа.