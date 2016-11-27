Протягом вихідних до лікарні у Дніпрі доставили п'ятьох поранених бійців
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 27 листопада. УНН. Протягом вихідних, 26 і 27 листопада, до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечникова доставили п'ятьох поранених військових. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає УНН-Центр.
“Вчора, 26 листопада, до Дніпра військовим вертольотом евакуйовані троє поранених сонечок (один − із сектора „Донецьк“, двоє − з Маріуполя), ще хворі й травмовані. Сьогодні, 27 листопада, військовим вертольотом із сектора „Маріуполь“ евакуйовані двоє сонечок (вчорашній підрив на фугасі). Стан одного захисника вкрай важкий, дихання підтримує апарат штучної вентиляції легенів”, − написала Т.Губа.