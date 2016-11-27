Протягом вихідних до лікарні у Дніпрі доставили п'ятьох поранених бійців

“Вчора, 26 листопада, до Дніпра військовим вертольотом евакуйовані троє поранених сонечок (один − із сектора „Донецьк“, двоє − з Маріуполя), ще хворі й травмовані. Сьогодні, 27 листопада, військовим вертольотом із сектора „Маріуполь“ евакуйовані двоє сонечок (вчорашній підрив на фугасі). Стан одного захисника вкрай важкий, дихання підтримує апарат штучної вентиляції легенів”, − написала Т.Губа.