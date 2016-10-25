В течение двух последних лет на Донбассе погибли 495 украинских женщин - И.Геращенко (дополнено)

"В течение двух последних лет на Донбассе погибли 495 украинских женщин. Я хочу вспомнить молодую женщину Елену Лафазан, что погибла от обстрелов Мариуполя, пытаясь закрыть своим телом свою дочь. Я хочу вспомнить юную маму Клима Клименко, спасшую мальчика, закрыв его собой во время обстрелов Краматорска в феврале 2015. С начала вооруженного конфликта погибло 68 детей и 152 ребенка получили ранения ", - отметила И. Геращенко во время выступления.