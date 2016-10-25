Протягом двох останніх років на Донбасі загинуло 495 українських жінок - І.Геращенко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Протягом двох останніх років на Донбасі загинуло 495 українських жінок. Про це повідомила під час виступу в Раді Безпеки ООН перший заступник голови ВР, представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.
“Протягом двох останніх років на Донбасі загинуло 495 українських жінок. Я хочу згадати молоду жінку Олену Лафазан, що загинула від обстрілів Маріуполя, намагаючись закрити своїм тілом свою доньку. Я хочу згадати юну маму Клима Клименка, що врятувала хлопчика, закривши його собою під час обстрілів Краматорська в лютому 2015. З початку збройного конфлікту загинуло 68 дітей і 152 дитини отримали поранення”, — зазначила І.Геращенко під час виступу.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що за час АТО загинули 2 тис. 504 українських військовослужбовців.
Нагадаємо, за даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, за час конфлікту на Донбасі загинуло більше 9,5 тис. людей.