Протягом двох останніх років на Донбасі загинуло 495 українських жінок - І.Геращенко (доповнено)

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 3632 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 11023 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 18249 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 35742 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 64686 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 77614 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 146066 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206990 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193561 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213182 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
60 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 11396 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 12392 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 7348 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 9424 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 12409 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 5638 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 18219 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 492261 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 325715 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 387605 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 724 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 127657 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 187009 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 129535 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 164003 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Протягом двох останніх років на Донбасі загинуло 495 українських жінок - І.Геращенко (доповнено)

Протягом двох останніх років на Донбасі загинуло 495 українських жінок - І.Геращенко (доповнено)

Київ • УНН

 • 8315 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Протягом двох останніх років на Донбасі загинуло 495 українських жінок. Про це повідомила під час виступу в Раді Безпеки ООН перший заступник голови ВР, представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.

“Протягом двох останніх років на Донбасі загинуло 495 українських жінок. Я хочу згадати молоду жінку Олену Лафазан, що загинула від обстрілів Маріуполя, намагаючись закрити своїм тілом свою доньку. Я хочу згадати юну маму Клима Клименка, що врятувала хлопчика, закривши його собою під час обстрілів Краматорська в лютому 2015. З початку збройного конфлікту загинуло 68 дітей і 152 дитини отримали поранення”, — зазначила І.Геращенко під час виступу.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що за час АТО загинули 2 тис. 504 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, за даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, за час конфлікту на Донбасі загинуло більше 9,5 тис. людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,815.40