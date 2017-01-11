В течение суток из Киева вывезено 6,1 тыс. тонн снега
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В течение суток на площадки для временного накопления снега с улично-дорожной сети Киева было вывезено 6,1 тыс. тонн снега, а с начала осенне-зимнего периода - 38,2 тыс. тонн снега. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, ночью 28 бригад по ручной уборке работали над очисткой остановок общественного транспорта, подходов к подземных и наземных пешеходных переходов, лестничных маршей и тротуаров, содержащихся предприятиями корпорации. Очистка тротуаров выполнялась также механизировано, с помощью снегоуборочной техники.
Кроме того, в связи со снегопадом 250 единиц снегоуборочной техники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" выполняли обработку посыпочными материалами и очистки от снега проезжих частей улично-дорожной сети столицы. За последние сутки израсходовано 2172 тонн соли и 1376 тонн песчано-соляной смеси.