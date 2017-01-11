Протягом доби з Києва вивезено 6,1 тис. тонн снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Упродовж доби на майданчики для тимчасового накопичення снігу з вулично-дорожньої мережі Києва було вивезено 6,1 тис. тонн снігу, а з початку осінньо-зимового періоду — 38,2 тис. тонн снігу. Про це повідомили у КК “Київавтодор”, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Так, уночі 28 бригад із ручного прибирання працювали над очищенням зупинок громадського транспорту, підходів до підземних і наземних пішохідних переходів, сходових маршів і тротуарів, що утримуються підприємствами корпорації. Очищення тротуарів виконувалось також механізовано, за допомогою снігоприбиральної техніки.
Окрім того, в зв’язку зі снігопадом 250 одиниць снігоприбиральної техніки підприємств комунальної корпорації “Київавтодор” виконували обробку посипальними матеріалами та очищення від снігу проїзних частин вулично-дорожньої мережі столиці. За останню добу витрачено 2 172 тонн солі та 1376 тонн піщано-соляної суміші.