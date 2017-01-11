Протягом доби з Києва вивезено 6,1 тис. тонн снігу

Так, уночі 28 бригад із ручного прибирання працювали над очищенням зупинок громадського транспорту, підходів до підземних і наземних пішохідних переходів, сходових маршів і тротуарів, що утримуються підприємствами корпорації. Очищення тротуарів виконувалось також механізовано, за допомогою снігоприбиральної техніки.

Окрім того, в зв’язку зі снігопадом 250 одиниць снігоприбиральної техніки підприємств комунальної корпорації “Київавтодор” виконували обробку посипальними матеріалами та очищення від снігу проїзних частин вулично-дорожньої мережі столиці. За останню добу витрачено 2 172 тонн солі та 1376 тонн піщано-соляної суміші.