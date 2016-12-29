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За 9 месяцев в Калуше выявлено 123 новых случая онкологии - СМИ

За 9 месяцев в Калуше выявлено 123 новых случая онкологии - СМИ

Киев • УНН

 • 8760 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Калуше Ивано-Франковской области за 11 месяцев этого года умерло 572 человека, из которых 102 - трудоспособного возраста. За аналогичный период прошлого умерло на 69 человек больше. Такие цифры на сессии городского совета озвучил главный врач Калушской городской поликлиники Михаил Гаврилишин, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

"В структуре смертности на первом месте остаются болезни системы кровообращения - 374 человека, на втором - новообразования - 111 человек. На третье место вышли болезни органов пищеварения - 29 человек. Примечательно, что именно от этих заболеваний умирает и больше горожан трудоспособного возраста. С диагнозом "старость" в городе умерло только трое человек. Относительно онкологии, то у нас фиксируется больше всего случаев рака кожи - 16 за 9 месяцев, затем следует рак кишечника - 12 случаев, легких - 11 и шейки матки - 8 ", - сказал М.Гаврилишин.

По словам главного врача поликлиники, на учете у онколога сейчас находится 1 тыс. 506 больных и за 9 месяцев этого года выявлено 123 новых случая онкологии.

Напомним, по словам Глуховского городского головы Мишеля Терещенка, состояние онкопрофилактики в малых украинских городах является критическим.

Также напомним, по словам народного депутата Д.Силантьева, реформу подходов к профилактике заболеваний каждый украинец должен начинать с себя.

Сейчас в Украине до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний .

Как сообщал УНН, по словам руководителя Ассоциации частных клиник Украины и владельца МЦ "Клиника Спиженко" Олега Спиженко, для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.

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