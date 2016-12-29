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Протягом 9 місяців у Калуші виявлено 123 нових випадків онкології – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У м.Калуш Івано-Франківської області за 11 місяців цього року померло 572 особи, з яких 102 — працездатного віку. За аналогічний період минулого померло на 69 осіб більше. Такі цифри на сесії міської ради озвучив головний лікар Калуської міської поліклініки Михайло Гаврилишин, передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

“У структурі смертності на першому місці залишаються хвороби системи кровообігу — 374 особи, на другому — новоутвори — 111 осіб. На третє місце вийшли недуги системи органів травлення — 29 осіб. Прикметно, що саме від цих захворювань помирає і найбільше калушан працездатного віку. З діагнозом „старість“ у місті померло лише троє осіб. Стосовно онкології, то у нас фіксується найбільше випадків раку шкіри — 16 за 9 місяців, відтак іде рак кишечника — 12 випадків, легенів — 11 та шийки матки — 8”, — сказав М.Гаврилишин.

За словами головного лікаря поліклініки, на обліку в онколога наразі перебуває 1 тис. 506 хворих і за 9 місяців цього року виявлено 123 нові випадки онкології.

Нагадаємо, за словами Глухівського міського голови Мішеля Терещенка, стан онкопрофілактики у малих українських містах є критичним.

Також нагадаємо, за словами народного депутата Д.Силантьєва, реформу підходів до профілактики захворювань кожен українець повинен починати із себе.

Наразі в Україні досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

Як повідомляв УНН, за словами керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка, для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань.

Українські Національні Новини

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