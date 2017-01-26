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В течение 2016 года строители столицы выполнили работ на более чем 16 млрд грн

Киев • УНН

 • 8791 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Объем выполненных в течение 2016 года строительных работ в Киеве превысил 16 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, полученную от Государственной службы статистики Украины.

В Службе сообщили, что в течение прошлого года в Киеве было выполнено строительных работ на 16,3 млрд грн. Всего объемы выполненных строительных работ по Украине превысили 70,9 млрд грн.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли — путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейшим столичным застройщиком ПАО "ХК "Киевгорстрой" в эксплуатацию было введено более 300 тыс. кв. м жилья, паркинги, коммерческие площади. В целом холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей в сравнении с 2015 годом.

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