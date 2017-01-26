Протягом 2016 року будівельники столиці виконали робіт на суму понад 16 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Обсяг виконаних протягом 2016 року будівельних робіт у Києві перевищив 16 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію отриману від Державної служби статистики України.
У Службі повідомили, що протягом минулого року у Києві було виконано будівельних робіт на 16,3 млрд грн. Всього обсяги виконаних будівельних робіт по Україні перевищили 70,9 млрд грн.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду на початку 2015 року, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” в експлуатацію було введено понад 300 тис. кв. м житла, паркінги, комерційні площі. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.