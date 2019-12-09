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Против резолюции по Крыму проголосовали Россия, Беларусь и еще 17 стран

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Стало известно, какие страны на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН голосовали против принятия резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей". Резолюцию не поддержали Россия, Беларусь, Армения, Китай, Сербия, Куба и еще 13 стран. Таблицу с результатами голосования обнародовало Постоянное представительство Украины в ООН на своей странице в Facebook, передает УНН.

Всего против принятия резолюции проголосовали 19 стран - Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Так, против принятия резолюции по Крыму проголосовали 19 стран, в то время как против проекта резолюции - 23. На этот раз, больше стран "воздержались".

Напомним, сегодня, 9 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму.

"За" проголосовали - 63 страны, а "против" - 19.

Как ранее сообщал УНН, 14 ноября, Третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против - 23, воздержались - 82.

Резолюция вступит в силу после его принятия Генеральной Ассамблеей ООН в декабре.

Украинские Национальные Новости

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