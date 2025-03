Протесты в США: в Сиэтле полиция назвала акцию "бунтом", арестованы уже более 20 человек

Демонстранты бросали в стражей порядка пиротехнику, камни и бутылки. Задержанным по большей части предъявлены обвинения в нападении на сотрудников полиции и отказе подчиняться требованию властей. При разгоне участников беспорядков были применены спецсредства.

“Из-за продолжающегося причинения ущерба и угроз общественной безопасности в связи с этим инцидентом, полиция Сиэтла объявляет его мятежом... Проведены массовые задержания. Офицеры продолжают работу по разгону толпы”, — говорится в заявлении полиции Сиэтла в Twitter, где также отмечается, что полицейские применяют против демонстрантов оружие нелетального действия.

Три сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Один из них госпитализирован. Рядом с полицейским участком, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности. Одна из стен здания повреждена.

Due to the ongoing damage and public safety risks associated with this incident, SPD is declaring it a riot.

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 25, 2020

Как сообщила в четверг газета The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа намерена направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью, а также, возможно, для разгона массовых беспорядков. 19 июля в Сиэтле не менее 12 полицейских были ранены во время столкновений с участниками акций протеста, организованных движением Black Lives Matter (“Жизни темнокожих имеют значение”).

Власти Сиэтла уже подвергались критике со стороны федерального правительства за неспособность справиться с беспорядками. В июне протестующие заняли на несколько недель один из районов города, фактически ограничив допуск туда экстренных служб. Контроль над ним городских властей был восстановлен только 1 июля.