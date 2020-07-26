Протести у США: у Сіетлі поліція назвала акцію "заколотом", арештовано вже понад 20 осіб

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Співробітники поліції Сіетлу (штат Вашингтон) в суботу затримали 25 учасників заворушень. Про це повідомили в Twitter поліцейського управління міста, пише УНН.

Демонстранти кидали в правоохоронців піротехніку, камені і пляшки. Затриманим здебільшого пред’явлені звинувачення в нападі на співробітників поліції і відмову підкорятися вимозі влади. При розгоні учасників заворушень були застосовані спецзасоби.

“Через триваюче заподіяння шкоди і загрозу громадській безпеці у зв’язку з цим інцидентом, поліція Сіетла оголошує його заколотом... Проведено масові затримання. Офіцери продовжують роботу по розгону натовпу”, — йдеться в заяві поліції Сієтлу в Twitter, де також відзначається, що поліцейські застосовують проти демонстрантів зброю несмертельної дії.

Три співробітника правоохоронних органів отримали поранення. Один з них госпіталізований. Поряд з поліцейською дільницею, імовірно, спрацював саморобний вибуховий пристрій невеликої потужності. Одна зі стін будівлі пошкоджена.

Due to the ongoing damage and public safety risks associated with this incident, SPD is declaring it a riot.

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 25, 2020

Як повідомила в четвер газета The Washington Post, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір направити у Сіетл додаткові федеральні сили для боротьби зі злочинністю, а також, можливо, для розгону масових заворушень. 19 липня в Сіетлі не менше 12 поліцейських були поранені під час зіткнень з учасниками акцій протесту, організованих рухом Black Lives Matter (“Життя темношкірих мають значення”).

Влада Сіетла вже зазнавала критики з боку федерального уряду за нездатність впоратися з заворушеннями. У червні протестувальники зайняли на кілька тижнів один з районів міста, фактично обмеживши допуск туди екстрених служб. Контроль над ним міської влади був відновлений тільки 1 липня.

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