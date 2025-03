Протесты в США: Трамп грозит 10 годами тюрьмы тем, кто будет нападать на правительственные здания

“Анархисты, подстрекатели и протестующие, которые уродуют здание федерального суда в Портленде (штат Орегон) или любые другие правительственные постройки во всех наших городах и штатах и наносят им ущерб, будут преследоваться в соответствии с недавно повторно введенным в действие указом о защите памятников. Минимум 10 лет тюрьмы. Не делайте так!”, — написал американский лидер в понедельник в своем Twitter.

Беспорядки не прекращались в Портленде все последние дни. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов информировало, что демонстранты, собравшиеся у здания федерального суда вечером 20 июля, нанесли граффити на его стены аэрозольными баллончиками с краской. Правоохранительные органы в ответ распылили слезоточивый газ.

Anarchists, Agitators or Protestors who vandalize or damage our Federal Courthouse in Portland, or any Federal Buildings in any of our Cities or States, will be prosecuted under our recently re-enacted Statues & Monuments Act. MINIMUM TEN YEARS IN PRISON. Don’t do it! @DHSgov

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо сотрудников полиции, участвовавших в операции, были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

26 июня Трамп сообщил, что подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов.