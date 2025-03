Протести у США: Трамп погрожує 10 роками в'язниці тим, хто нападатиме на урядові будівлі

“Анархісти, підбурювачі і протестувальники, які спотворюють будівлю федерального суду в Портленді (штат Орегон) або будь-які інші урядові будівлі в усіх наших містах і штатах і завдають їм шкоди, будуть переслідуватися відповідно до недавно повторно введеного у дію указу про захист пам’яток. Мінімум 10 років в’язниці. Не робіть так!”, — написав американський лідер в понеділок у своєму Twitter.

Заворушення не припинялися в Портленді всі останні дні. Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів інформувало, що демонстранти, які зібралися біля будівлі федерального суду ввечері 20 липня, нанесли графіті на його стіни аерозольними балончиками з фарбою. Правоохоронні органи у відповідь розпилили сльозогінний газ.

Anarchists, Agitators or Protestors who vandalize or damage our Federal Courthouse in Portland, or any Federal Buildings in any of our Cities or States, will be prosecuted under our recently re-enacted Statues & Monuments Act. MINIMUM TEN YEARS IN PRISON. Do not do it! @DHSgov

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020

Масові протести і безлади почалися в багатьох містах США в кінці травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота). Поліцейські використовували при його затриманні задушливий прийом. Всі четверо співробітників поліції, які брали участь в операції, були звільнені, їм пред’явлені звинувачення. Для наведення порядку до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США, приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводилася комендантська година.

26 червня Трамп повідомив, що підписав виконавчий указ про захист пам’яток, що передбачає тривалі тюремні терміни для вандалів.