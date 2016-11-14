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15 марта, 19:03 • 110471 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153170 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129323 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122451 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108132 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103169 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99484 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Протест против результатов выборов готовится в Кишиневе

Протест против результатов выборов готовится в Кишиневе

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Более 2,7 тыс. человек в соцсети согласились выйти на протест на центральную площадь Кишинева, на который всех несогласных с результатами выборов призвала молдавская гражданская платформа "Честь, достоинство и Родина" (ODIP), передает УНН со ссылкой на Point.md

"Президентские выборы были сфальсифицированы! Протестуем! 14 ноября 2016 года, в 13:00, на площади Великого Национального Собрания!" - призвали организаторы акции.

Они также отмечают, что это мирный протест, без оружия, столкновений с полицией и разрушений зданий. По информации ODIP, в посольства стратегических партнеров Республики Молдова направят петиции, в которых попросят не признавать результаты выборов.

После обработки 99,9% протоколов, лидер Партии социалистов Игорь Додон набирает 52,29% голосов избирателей. У лидера партии "Действие и солидарность" (PAS) - 47,71% голосов.

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