Протест против результатов выборов готовится в Кишиневе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Более 2,7 тыс. человек в соцсети согласились выйти на протест на центральную площадь Кишинева, на который всех несогласных с результатами выборов призвала молдавская гражданская платформа "Честь, достоинство и Родина" (ODIP), передает УНН со ссылкой на Point.md
"Президентские выборы были сфальсифицированы! Протестуем! 14 ноября 2016 года, в 13:00, на площади Великого Национального Собрания!" - призвали организаторы акции.
Они также отмечают, что это мирный протест, без оружия, столкновений с полицией и разрушений зданий. По информации ODIP, в посольства стратегических партнеров Республики Молдова направят петиции, в которых попросят не признавать результаты выборов.
После обработки 99,9% протоколов, лидер Партии социалистов Игорь Додон набирает 52,29% голосов избирателей. У лидера партии "Действие и солидарность" (PAS) - 47,71% голосов.