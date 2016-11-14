Протест проти результатів виборів готується у Кишиневі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Понад 2,7 тис. осіб у соцмережі зголосилися вийти на протест на центральну площу Кишинева, на який всіх незгодних з результатами виборів закликала молдовська громадянська платформа "Честь, гідність і Батьківщина" (ODIP), передає УНН з посиланням на Point.md
"Президентські вибори були сфальсифіковані! Протестуємо! 14 листопада 2016, о 13:00, на площі Великих Національних Зборів!" - закликали організатори акції.
Вони також відзначають, що це мирний протест, без зброї, зіткнень з поліцією і руйнування будівель. За інформацією ODIP, в посольства стратегічних партнерів Республіки Молдова направлять петиції, в яких попросять не визнавати результати виборів.
Після обробки 99,9% протоколів, лідер Партії соціалістів Ігор Додон набирає 52,29% голосів виборців. У лідера партії "Дія і солідарність" (PAS) - 47,71% голосів.