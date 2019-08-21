Промоутер изъявил желание провести бой Ломаченко - Пакьяо
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Глава промоутерской компании “Top Rank” Боб Арум заявил о желании организовать поединок между филиппинцем Мэнни Пакьяо с полусреднего весового дивизиона и украинским представителем легкого дивизиона Василием Ломаченко, сообщает УНН со ссылкой на “SiriusXM Boxing”.
“Я бы хотел увидеть бой Ломаченко — Пакьяо, но я сомневаюсь, что Мэнни решит опускаться в легкий вес. Возможно нам удастся организовать этот поединок в промежуточном весе. Мы не ведём переговоров о бое, но это интересная идея”.
Стоит отметить, что Ломаченко свой следующий бой проведёт 31 августа против Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) за три пояса легкого дивизиона WBA, WBO и WBC.
Примечательно, что 40-летний Пакьяо в свое время становился чемпионом мира в восьми различных весовых категориях, а также в легком весе (WBC).
Напомним, что Ломаченко выражал желание стать абсолютным чемпионом мира.