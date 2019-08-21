Промоутер виявив бажання провести бій Ломаченко – Пак'яо
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Глава промоутерської компанії “Top Rank” Боб Арум заявив про бажання організувати двобій між філіппінцем Менні Пак’яо з напівсереднього вагового дивізіону і українським представником легкого дивізіону Василем Ломаченко, повідомляє УНН з посиланням на “SiriusXM Boxing”.
“Я б хотів побачити бій Ломаченко — Пак’яо, але я сумніваюся, що Менні вирішить опускатися в легку вагу. Можливо, нам вдасться організувати цей поєдинок в проміжній вазі. Ми не ведемо переговорів про цей бій, але це цікава ідея”.
Варто зазначити, що Ломаченко свій наступний бій проведе 31 серпня проти Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО) за три пояси легкого дивізіону WBA, WBO і WBC.
Примітно, що 40-річний Пак’яо свого часу ставав чемпіоном світу у восьми різних вагових категоріях, а також у легкій вазі (WBC).
Нагадаємо, що Ломаченко виражав бажання стати абсолютним чемпіоном світу.