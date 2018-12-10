Боксер Ломаченко назвав плани на майбутні бої
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Володар двох чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO у легкій вазі Василь Ломаченко віддав належне колишньому опоненту Хосе Педрасі та прокоментував своє майбутнє в боксі, інформує УНН з посиланням на ESPN.
“Педраса провів гарний бій, він справжній воїн. Він провів чудову роботу. Моя повага до нього, дякую за бій”, — заявив українець.
На думку Ломаченка в наступному році він може провести бій із чемпіоном у даній вазі WBC американцем Майкі Гарсією.
“Я став ближче до своєї мрії, до своєї мети. Хочу ще два пояси, а в наступному році може вдасться влаштувати бій з Майки Гарсією”, — зазначив Ломаченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ломаченко обійшов Усика в рейтингу найкращих боксерів світу
Як повідомлялося раніше, Педраса оцінив свій виступ у поєдинку з Ломаченко.